「下半身の贅肉を落としたい」と感じているなら、強化すべきパーツの１つが下半身痩せの鍵と言われる“股関節周りの筋肉”にです。そこで習慣に採り入れたいのが、お辞儀をするだけというシンプルな動きのピラティスの簡単エクササイズ【股関節スクワット】になります。正しい姿勢で股関節を折り曲げることで、太もも裏やお尻など、股関節周りの筋肉を集中的に強化しましょう。🌼太ももがみるみる痩せやすく。１日３分【か