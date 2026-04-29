男性と過ごしていて、特別なことをされているわけじゃないのになぜか心地いい。そんな感覚を覚えたことはありませんか？男性は本命相手には気遣いの質が自然と変わります。“先回りした配慮”がある男性は本命相手には、言われる前に気づこうとする動きが増えます。寒そうなら空調を気にする、疲れていそうなら無理をさせない。この“先回り”は、あなたをよく見ているからこそできる行動です。気遣いを“押しつけて”こない男性は