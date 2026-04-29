「食事が終わったら、そのままソファでゴロンとするのが習慣でした」と話すのはHさん（44歳・パート）。体を休めているつもりでも、食後のだるさや間食が減らないことに違和感を感じていたといいます。そこで見直したのが“食後の過ごし方”。横になるのをやめただけで、体の軽さや食欲に変化が出てきたそうです。食後にすぐ“ゴロン”が当たり前になっていた「お腹がいっぱいになると、そのまま動くのが面倒で…」というHさんにと