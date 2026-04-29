なぜか人気を集める人がいる一方で、いい人のはずなのに人気のない人もいるでしょう。その差は性格ではなく、“日々の関わり方”にあります。“相手の話を広げる返し”をしている人気を集める人は、「それってどういうこと？」「そのあとどうなったの？」と、一言添えて相手の話を引き出します。一方で、「そうなんだ」で終わると、会話はそこで止まりやすくなります。相手が話しやすい空気をつくれるかが差を生むポイントです。自