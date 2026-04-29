扱いやすいイメージのボブですが、「きちんと整えているのに、なぜか今っぽく見えない」と感じたことはありませんか？ボブはシンプルなヘアスタイルだけに、ほんの少しの違いで印象が大きく変わるもの。ラインや重さ、質感のバランスが崩れると、無意識のうちに“おば見え”につながってしまうこともあるでしょう。今回は、大人世代がやりがちな“少し古く見えてしまうボブ”の特徴を紹介します。動きがない“止まったラインボブ”