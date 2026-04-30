アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は29日、金融政策を決定する会合を開き、政策金利を3会合連続で据え置くことを決めました。FRBは29日、政策金利を3会合連続で3.5％から3.75％に据え置くことを決めました。FRBパウエル議長「経済見通しは依然として極めて不確実であり、中東情勢の混乱がこの不確実性をさらに高めている」パウエル議長は、中東情勢による世界的な原油価格の上昇でインフレ率が高水準にあると指