陸上・青木アリエ単独インタビュー昨年、陸上界の新星として注目を集めた青木アリエ（日体大4年）。静岡国際の女子400メートルで日本記録を上回る51秒71を記録し、9月の東京世界陸上で日本代表も経験した。学生ラストシーズンとなる今季、現役引退の可能性も口にする。単独インタビューで21歳の思いを聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）陸上界を驚かせたのは1年前だった。昨年5月、静岡国際の女子400メート