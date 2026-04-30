EBiDAN所属のダンス＆ボーカルグループ、BUDDiiSのメンバーで俳優の森愁斗が初主演を務める映画『ウォーターガーディアンズ』が、今夏全国公開されることが決まった。併せて、特報が解禁となった。【動画】『ウォーターガーディアンズ』特報本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者たちが、ひょんなことからライフセーバーになるという目標を得て、人生で初めて夢中になれる夢や友情、そして恋と出会った彼らの本気のひと夏