俳優の反町隆史が主演したドラマ『GTO』（フジテレビ系）が、28年ぶりに連続ドラマで復活することが発表された。7月20日より、カンテレ・フジテレビ系で月曜22時にスタートする。本作は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。本作に出演したキャストらの中には、その後も活躍を続ける人気