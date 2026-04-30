親が元気でいてくれるうちに、万が一の事を考え細かく話し合う事も大切ですね。タブーに感じる話題ですが、先延ばしにしていると思わぬハプニングに悩まされる事も。今回は、筆者が両親の元気なうちに向き合った大切なエピソードをご紹介します。 高齢の両親！ 先延ばしは危険！？ 万が一に備えた話し合い