女優の音無美紀子が「広い東京でバッタリ」。女優と遭遇したという。３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「『ミッコちゃーん』って声でびっくり！」。声をかけてきたのは仲良しの女優・小川知子で「きゃあ、知子ちゃーんと思わずハグ。この広い東京でバッタリ会うって、嬉（うれ）しいよね」と偶然の再会を喜び「相変わらずカッコ良くて元気！！フットワークが良くて、いつも感心するの、その若々しさにも。またゆっく