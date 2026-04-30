元宝塚歌劇団星組でタレントの光莉あん(27)が29日までに自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開した。 【写真】舞台に立つことは約束されていた!?整った顔立ちの美少女時代 米国カリフォルニア州のディズニーランドを訪れた思い出を投稿。複数のアトラクションを紹介し、「カーズはめちゃくちゃ面白かった!モンスターズインクも念願叶って最高だった」「バンクーバーにいた時からこ