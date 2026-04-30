自転車や徒歩での移動中、たまたま同じ方向に進む見知らぬ人と速度がぴったり合ってしまい、なんとなく気まずい思いをした経験はないだろうか。そんな日常の些細な「あるある」を壮大に描いた作品『図らずも集団演技』（作：べじべじなっぱさん）に、多くの読者がクスリとさせられている。 【漫画】「図らずも集団演技」を読む それは、作者が自転車に乗って仕事へ向かっている通勤路での出来事だ。角から現れた男性と、図らずと