【専門家の目｜太田宏介】上田綺世のゴールに脚光オランダ1部フェイエノールトは現地時間4月25日、エールディビジ第31節でフローニンゲンと対戦し3-1で勝利した。日本代表FW上田綺世がスタメン出場し、前半22分にPK、後半23分には反転ターンからの技ありゴールで勝利に貢献したなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇得点ランクを独走する一撃となった。1-0