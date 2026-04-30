キャプテンの室屋成が感じるチームの成長FC東京は4月29日、明治安田J1百年構想リーグの第13節で柏レイソルとアウェーで対戦し、3-1で勝利した。フル出場し、右サイドから熱を放ち続けたキャプテンのDF室屋成が「戦いながら成長してるなっていうのはすごく感じてます」とチームの成長を噛み締めた。雨降る日立台で価値のある勝ち点3を積み上げた。室屋は定位置の右サイドバックでフル出場し、守備では球際でファイトしチームを