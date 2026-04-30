世界的に多くの負傷者が出ている2026年の北中米ワールドカップ（W杯）開幕が迫るなか、世界各国のトッププレーヤーたちが相次いで負傷欠場を余儀なくされる事態に陥っている。オランダメディア「Sportnieuws」が報じている。大会は現地時間6月11日にメキシコ対南アフリカのカードで幕を開けるが、本大会を前に「W杯はますます多くのビッグスターを失っている」と、スター選手たちの不在を嘆いている。記事では、トッテナムのオ