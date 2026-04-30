ハンファがロッテとポスコを抜き、初めて財界順位5位に名を連ねた。防衛産業・エネルギー中心の事業構造が、地政学的不安という外部要因とかみ合った結果だ。韓流ブームを追い風にしたKビューティー・Kフード企業の躍進も鮮明だった。韓国公正取引委員会が29日に発表した「2026年公示対象企業集団指定結果」の内容だ。サムスンは公正資産総額695兆7850億ウォン（約74兆9300億円）で1位の座を守った。SK、現代（ヒョンデ）自動車、L