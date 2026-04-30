きのう（29日）未明、群馬県渋川市の国道で男性がバイクで倒れているのが見つかった事故で、警察は車を運転していた61歳の女をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは群馬県東吾妻町の職業不詳・笹川ルリ子容疑者（61）です。警察によりますと、きのう午前1時半ごろ、渋川市の国道でバイクを運転中にシカと衝突し転倒したとみられる男性が走ってきた2台の車に相次いでひかれたということです。この事故でバイクを運転し