俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）5月2日放送回では、東京都江東区に建つ個性的な住宅「街につながる土間のある家」（佐藤邸）が紹介される。【写真】高さ5m 開放感が魅力な吹き抜けダイニングキッチン同住宅は路地の奥に位置する東西に細長い敷地に建ち、間口は3.8メートルの3階建て。1階の出入り口には3本引きの木の框のガラス戸を採用し、印象的な外観を