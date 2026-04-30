セミクロスシートの現行車両を順次置き換えJR東日本は、2026年秋頃から奥羽本線（山形線）に新型車両E723系5000番台を導入します。現行車両の719系5000番台より環境性能や快適性が向上しますが、セミクロスシートからロングシートに変わるほか、車両前面の帯が片側にしかないことが注目を集めています。どのような意図があるのか、JR東日本に聞きました。【画像】現行の車両から激変！これが新型車両E723系5000番台の車内です