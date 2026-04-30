アーセナルは現地４月29日、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。44分にヴィクトル・ヨケレスのPK弾で先制するも、56分にフリアン・アルバレスにPKを決められて１−１で引き分けた。この試合での判定が物議を醸している。１−１で迎えた78分、敵陣ペナルティエリア内でエベレチ・エゼがダビド・ハンツコに倒される。主審はPKと判定するも、VARが介入。オンフィールドレビューの