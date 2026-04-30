ホテルニューオータニ大阪は、「GWスペシャルグルメビュッフェ〜黒毛和牛×寿司×スイーツ〜」を4月29日から5月6日まで開催する。ビュッフェでは、子どもから大人まで利用しやすい和洋のメニューをそろえ、期間限定の黒毛和牛コーナーを設ける。黒毛和牛ハラミステーキ、ガーリックライス、メンチカツ、バラ肉のしぐれ煮、黒毛和牛のラーメンなどを用意するほか、ホテル伝統のローストビーフをカッティングサービスで提供する。デ