日本橋を歩けば、そこかしこに和菓子の老舗や名店があります。それらを巡り巡って大調査。厳選の名菓をご紹介します。上質なおやつの時間を存分に楽しみましょう。江戸末期から愛され続ける憩いの場『甘味処 初音（はつね）』＠人形町天保8（1837）年の創業以来、焼失や移転を乗り越えながらも同じ場所に店を構える東京最古の甘味処。素材や作り方は変えていないため、白玉クリームあんみつのこし餡はしっかり甘い。でも、口中でほ