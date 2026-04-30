2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。「自分はこうだ」と決めつけない組織開発の中で、「自分を変えたい」という相談はよくあるものです。その悩みの前に、そもそも考えてみたいことがあります。それは、人は立体的で多面的な存在だと