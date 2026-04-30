AIの普及によって、部下の評価のあり方も変わり始めています。AIを使えば、経験の浅い社員でも整った資料や文章を短時間で作れるようになります。その結果、「成果物だけでは実力が見えにくい」という新たな問題が生まれています。では反対に、AIを使って部下を評価してもよいのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修を行い、そ