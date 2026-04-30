不安な時代だからこそ、救ってくれる本と記憶がある。奈倉有里さんの最新エッセイ集『背表紙の学校』の刊行を記念して、連載時に感じていたことやタイトルに込めた思いをめぐってご寄稿いただいたエッセイ「本屋さん消えないで」（『群像』2026年5月号掲載）を特別にお届けします。本屋さん消えないで本屋さんが消えていく。地方のちいさな町からも、大きな街の中心部からも、都心の学生街からさえも、本屋さんがなくなっていく。