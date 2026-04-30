救急医療の現場から学ぶ、クマから命を守る方法2023（令和5）年の環境省の調査によると、ツキノワグマの出没件数は、岩手県と秋田県の2県で全国の約40％を占める。その最前線で長年、クマによる傷病者と向き合ってきた医師がいる。秋田大学大学院医学系研究科教授で、秋田大学医学部附属病院高度救命救急センター長を務める中永士師明（なかえはじめ）氏だ。秋田大学に赴任して20年以上、これまで同センターで直接治療に当たったク