◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー2広島（4月29日、東京ドーム）2回に素晴らしい走塁を見せたのは巨人の平山功太選手。まず浦田俊輔選手のレフトへのヒットで1塁から3塁へ進塁を見せます。さらに、竹丸和幸投手のスクイズでホームに突っ込みます。広島の森下暢仁投手からのキャッチャーへのトスはアウトのタイミングでしたが、左手をおとりにして、うまく身をかわし、右手でホームをタッチするという離れ業をやってのけました。このタ