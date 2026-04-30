レッドソックス戦の3回、逆転の2点打を放つブルージェイズ・岡本＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグは29日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのレッドソックス戦に「4番・三塁」で出場し、0―1の三回に逆転の2点適時打を放って4打数1安打2打点だった。レッドソックスの吉田は出番がなかった。ブルージェイズが8―1で勝った。ホワイトソックスの村上はエンゼルス戦に「3番・一塁」で出場し、2打数無