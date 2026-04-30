アメリカのトランプ大統領は、「イランが核兵器を保有しないことに同意しなければ、合意は絶対に成立しない」と述べ、核問題の先送りはできないという認識を示しました。トランプ大統領「現時点において、イランが核兵器を保有しないと同意しない限り、合意は絶対に成立しないだろう」トランプ大統領は29日、記者団に対しこのように述べ、イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、核問題の先送りはできないと強調しました。さらに