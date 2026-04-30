次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第７回履正社・辻竜乃介大阪の名門・履正社高のグラウンドに、ひときわ鋭い打球音が響く。その中心にいるのが、主将の辻竜乃介だ。木製バットを手に、かつて岡田貴弘（T−岡田／元オリックス）や安田尚憲（ロッテ）ら、名だたる長距離砲が担ってきた４番の看板に恥じない打球を左右へ飛ばす。身長184センチ、体重88キロと堂々たる体躯にもかかわらず、遊撃や三塁の内野守備も軽快。