投手として10登板＆防御率0.90と二刀流で躍動日本ハムの柴田獅子投手が29日、ファーム・リーグDeNA戦で場外に消える今季2号特大アーチを叩き込んだ。大谷翔平投手を“彷彿”とさせるスイングからの一発。二刀流の偉才に「早く1軍で見たい」「エグすぎる」とファンも熱視線を送っている。柴田は「5番・指名打者」で先発出場。0-1で迎えた2回の第1打席だった。2021年ドラフトで1位指名を受けた小園健太投手の速球を完璧に振り抜