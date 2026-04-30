試合後、ロバーツ監督が取材対応【MLB】マーリンズ 3ー2 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦。1点を争う試合となったが2-3で敗れ、2連敗で4月の試合を終えた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「チーム全体として、当初のようなスイングができていない」と、7安打を放つも2得点に終わった打線に苦言を呈した。サイ・ヤング賞右腕のアルカンタラを攻略できな