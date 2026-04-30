円やドルなど法定通貨と価格を連動させる暗号資産「ステーブルコイン」は今後、浸透するのか。30代サラリーマンのアワタニさんの疑問に楽天ウォレットシニアアナリストの松田康生さんは「米国の銀行はステーブルコインを巨大収益源にしようと準備している。その動きは2026年に顕著になる。そうなれば世界中で暗号資産が流通するようになる可能性はある」という――。※本稿は、松田康生『お金の世界を可視化する 教養としてのビッ