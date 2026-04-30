ある日突然発症する脳卒中。命に関わることもある重い病気ですが、必ずしも激しい症状が続くとは限りません。中には、短時間で症状が消えてしまうケースもあります。こうした「軽く見られがちなサイン」の中に、重大な病気の前触れが隠れていることがあります。○短時間で回復する“脳卒中”がある※画像はイメージです脳卒中といえば「突然症状が出て重篤な状態になる」というイメージがある人も多いでしょう。しかし実際には、症