26日の広島戦で2年連続となる始球式のマウンドに上がったモデルのトラウデン直美さんが28日、自身のインスタグラムを更新し、26日に甲子園で行われた阪神-広島戦での始球式を振り返った。「綺麗すぎて二度見」「可愛すぎる」と大反響を呼んだ晴れの舞台。まさかの事態に陥ったことを明かしている。この日の試合は川崎重工のサポーティングゲームとして開催され、同社のCMに出演しているトラウデンさんが大役を務めた。阪神カラ