年中夢球さんが説く…子どもが挫折を味わった時の“声の掛け方”少年野球チームに所属する我が子に「素振りしなさい」「自主練しなさい」と言っても、なかなかやろうとしない――。どうしたら子どものやる気を引き出せるのか、頭を痛めている保護者も多いのではないだろうか。野球講演家として選手や保護者・指導者をメンタル面でサポートしている年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、挫折を味わった時が「チャンス」と語る