『京都撮影所案内』の著者・高鳥都氏が撮影所の裏側をナビゲート。関係者以外立ち入り禁止の貴重な写真とともにお届けします。先月最終回を迎えたNHKの朝ドラ『ばけばけ』、あの松江も東京も実は京都で撮られていた!?時代劇の本数が激減昨年7月、『京都撮影所案内』（立東舎）という著書を刊行した。京都太秦の松竹撮影所と東映京都撮影所──長い歴史を持つ両スタジオを取材し、関係者22名のインタビューとともに「2025年の時代劇