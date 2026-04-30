入門以来、初めての負け越し横綱大の里は、令和5年5月が初場所なので、プロになってまだ3年である。「幕下10枚目」に付け出され、幕下2場所、十両2場所で幕内に入った。幕に入ってから11勝、11勝、12勝優勝、9勝、13勝優勝と5場所で大関になった。すごいスピードである。大関は4場所。9勝、10勝のあと12勝優勝、14勝優勝で、令和7年7月場所から横綱である。横綱としては、11勝、13勝優勝、11勝、10勝。ものすごいスピードで横綱に