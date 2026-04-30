寿司職人になる。そう聞くと、多くの人はまず技術を習得する難しさを想像するだろう。魚をきれいにさばけるか。握りをうまく形にできるか。ネタの目利きができるか。私もそう思っていた。IT企業で5年働いたあと、寿司の世界に飛び込んだとき、最大の敵は技術だと覚悟していた。しかし実際に最初にぶつかったのは、もっと手前にある壁だった。寿司学校に通い始めて数日で、下半身がまともに動かなくなる。現場に入れば、朝の仕込み