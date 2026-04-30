見つかった「イランへの贈り物」中東情勢の悪化で、米中関係に暗い影が漂い始めている。中国の3月の原油輸入量は前年比3%減少した。国別で見ると、イラクからの原油輸入は前年比46%、サウジアラビアは31%それぞれ減少した。世界最大の原油輸入国である中国は、需要の7割を輸入に依存し、その約半分が中東産だ。中国も他のアジア諸国と同様、中東以外からの代替調達が急務となっている。習近平国家主席は4月20日、サウジアラビアの