突然ですが、「家電」が何の略か知っていますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「家庭用電気製品」でした！家電とは「家庭用電気製品」を省略した言葉です。日常生活の中で使われる電気を利用した機器全般を指し、私たちの暮らしを便利で快適にするための道具として広く使われています。代表的な例は、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン、テレビなどです。これらは、食材の保存や衣類の洗濯、調理、室内環境の調