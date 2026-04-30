「京都男児遺棄事件」の報道に違和感毎日いやになるほど報道される京都府南丹市の少年殺害報道をみながら、「おいおい、近頃のメディアは、守るべき『三大原則をしらないのか』」と怒りを感じ続けていました。週刊誌の現場とそれを統括する経験が長かった私は、小さな町に集中的にマスコミが訪れ、荒し回ることで、国民がメディアをさらに信用しなくなるのではと、絶望的な気持ちになっています。メディアが小さな町や個人に群がる