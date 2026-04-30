多数のバラエティ番組に加え、ドラマや映画への出演と幅広く活躍している森香澄さんが、“肌見せすたいる”をまとってRayにカムバック！今回は、そんな香澄さんに「ランジェリー風ビスチエの魅力」について語っていただきました。魅惑的なビジュアルとともにお楽しみください♡森香澄の夏先取り肌見せすたいるトレンドと品のよさを詰め込んで♡あざとさも上品さも、ガーリーさもオトナの色気も……。どんどん魅力を増し