2025年末、日本では長年の懸案事項だったガソリンの暫定税率が廃止された。「ガソリン代が安くなる」と思いきや、その後の中東情勢の悪化により、原油価格は高騰、政府は緊急的な補助金を投入して何とか現状の価格をキープしている状態だ。自動車大国のドイツでも燃料の高騰が続き、国民生活を圧迫しているという。おまけに環境問題への配慮、電気自動車の増加など――日本以上の課題を抱えているのが現状だ。そこでドイツのガソリ