「内輪もめ」で自滅…フランス主導の「FCAS」2026年4月1日、世界の防衛関係者に待望のニュースが流れた。日本、イギリス、イタリアの3ヵ国が進める次世代戦闘機開発計画「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」、通称「F3」プロジェクトにおいて、開発を管理する政府間機関「GIGO（ジャイゴ）」と、実務を担う共同企業体「エッジウィング」との間で、約1145億円規模の初めての国際契約が締結されたのだ。かつて日本の戦闘機開発