さてさて、いよいよやってきた本格的な行楽シーズン、もう旅先は決まっていますか？ でもどこも混んでるし、最近は宿もすごく高いし……なんてボヤくあなたに、たとえば東京からでも近くて時間を有効につかえ、グルメもバッチリという最新の旅スタイル──浜名湖で気軽にサイクリング！ をご紹介します。弁天島の赤鳥居に映える「サイクルゲート」東京駅から新幹線で最速74分。今回はこだま号で富士山を撮影などしながら、のんびり