米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝160円48銭と2024年7月以来、約1年10カ月ぶりの円安ドル高水準を付けた。原油価格の高止まりのほか、中東情勢の先行き不透明感を背景に米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを急がないとの見方が拡大。米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢となった。午後5時現在は前日比70銭円安ドル高