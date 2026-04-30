妻の病気と子どもの待機児童問題が重なり、突如「一馬力」で家計を支えることになったダイスケさん（33歳）。追いつめられた彼が生活費の補填策として選んだのは、「FX」でした。独学で学び、最初は堅実に利益を出していたものの、生活費の重圧と焦りが次第に冷静な判断力を奪っていきます。「すぐに価格が戻るはず」という希望的観測から自ら定めた損切りルールを破った結果、待ち受けていたのは悲惨な結末でした。本記事では、相