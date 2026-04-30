沖縄出身のお笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんが4月27日、Xを更新。沖縄のご当地ドリンクを紹介し、注目を集めている。【写真】「これ、1パックをラッパ飲みで…」沖縄出身お笑い芸人がオススメ…沖縄ご当地ドリンク真栄田さんは「沖縄に来てる観光客。オリオンビールのTシャツ着て、ブルーシールのバック持って終わりじゃないからな」とはじめ、写真をアップ。「これ、1パックをラッパ飲みで飲み切って沖縄だからな